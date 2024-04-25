İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da işlem yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Aydın'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi.

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