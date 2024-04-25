  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika haberleri... İzmir ve Aydın'da ekipler tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken 1 kişinin de arandığı öğrenildi.

DHA
İzmir ve Aydın’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir ve Aydın'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da işlem yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Aydın'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişinin arandığı belirtildi.

Son dakika: İzmir dahil 20 ilde FETÖ'ye KISKAÇ operasyonu: 70 kişi yakalandı

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA