İzmir’de İrem Derici rüzgarı

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nde İrem Derici konser verdi. İlçe stadyumunu hınca hınç dolduran yaklaşık 15 bin kişi Derici'nin, 'Yaz Gülü', 'Papatya', 'Aşkımız Olay Olacak', 'Alev Alev' ve 'Acemi Balık' gibi sevilen şarkılarını sanatçıyla hep bir ağızdan söyledi.

İzmir Bayındır'da konser veren İrem Derici, en sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. Konsere gelenler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Derici'nin konserini İzmir, Aydın, Manisa gibi yakın il ve ilçelerden gelen sıkı hayranları da takip etti. İki saat süren sahne performansıyla izleyiciden tam not alan şarkıcının enerjisi de hayran bıraktı.

'BURAYA TEKRAR GELECEĞİM'

Konserin sonunda ise Belediye Başkanı Davut Sakarsu sanatçıya çiçek ve plaket vererek teşekkür etti. Derici ise çiçeğin başkenti Bayındır'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "En kısa sürede tekrar geleceğim" dedi.