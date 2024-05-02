İzmir’de bayram havasında 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamalar sebebiyle geniş güvenlik tedbirleri alınırken, Alsancak'a çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı.

4 KOLDAN YÜRÜDÜLER

OLAYSIZ gerçekleşen 1 Mayıs Bayramı'na çok sayıda sendika, sivil toplum örgütü, meslek odaları, platform ve siyasi parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında gün boyu İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 12 bin 500 personel görev yaptı. Sabah saat 10.00'da Basmane, Alsancak liman, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, daha sonra 4 koldan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü.

Ellerinde pankart ve afişlerle Alsancak'ta buluşan pek çok meslek örgütünden binlerce kişi, polis kontrolünden sonra meydana alındı. Konuşmaların ardından Moğollar Grubu sahne aldı. Sevilen topluluğu dinleyen İzmir halkı, dans edip halaylar çekerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Aydın, Manisa, Muğla, Denizli, ve Afyon'da meydanlarda coşkuyla kutlandı.

MEYDANLARDA COŞKU

AYDIN'DA 1 Mayıs İşçi Bayramı kalabalık bir katılımla kutlandı. Belediye önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Kent Meydanında yapılan programla son buldu. Manisa'da, Sultan Camii önünde başlayan yürüyüşe siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Muğla'da da sendikalar, odalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin katıldığı kutlama için yüzlerce kişi alanda toplandı. Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen kutlama, yoğun bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşirken, Afyon'daki yürüyüş, şehrin ana meydanlarından geçerek Zafer Meydanı'nda son buldu.

İSTANBUL'DA 210 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin saldırıları sırasında 28 polisin yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.