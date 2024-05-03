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Haberler İzmir Karavan işgaline karşı önlem

Karavan işgaline karşı önlem

HABER MERKEZİ
Karavan işgaline karşı önlem

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da yol kenarlarına bırakılan karavanların kaldırılması için çalışma başlattı. Sahiplerine ulaşılamayan karavanların kaldırılması için de süreli ihtarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda, uzun zamandır park halinde bulunan karavanlara yönelik yoğun şikayetler üzerine çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle karavan sahiplerine ulaşıldı. Güzergah üzerinde bulunan karavanlar kaldırılmaya başlandı. Sahiplerine ulaşılamayan karavanların kaldırılması için de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince süreli ihtar verildi. İhtar sonunda parklanmaya yasak bölgeler üzerinde bulunan karavanlar, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilecek.

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