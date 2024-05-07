Nikah masasında duaya memur engeli

İzmir Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yapılan törene nikah şahidi olarak gelen bir vatandaş, nikah kıyılmadan önce masadaki mikrofonu alarak kısa bir dua okumak istedi. Tam duaya başladığı sırada salona giren nikah memuru, vatandaşa karşı çıkarak müdahale etti.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Nikaha gelen davetlilerin çekip sosyal medyada paylaştığı görüntülerde nikah memurunun, "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız" dediği duyuldu. Nikah memuru, zorla mikrofonu aldı ancak vatandaş duasını mikrofon olmadan bitirmek istedi. Bunun üzerine nikah salonunda müzik açılarak vatandaşın dua okuması engellendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler duruma büyük tepki gösterdi. Yaşananlara siyasilerden de sert tepkiler geldi.

"ÖZGÜRCE DUA EDEBİLMELİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Resmi dairede dua olmaz' diyenler seçim sürecinde 'İşimiz gücümüz Türkiye' diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir" diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise, "CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne ait nikah dairesinde yaşanan olay kabul edilemez. Dua etmek isteyen insanları müzik ile engellemek ve 'resmi dairede dua olmaz' diyerek bahaneler üretmek ancak CHP ve zihniyetine yakışır bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

"28 ŞUBAT KALINTILARISINIZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının TBMM'yi dualarla açtığını hatırlatan Kırkpınar, "Ülkemizin geleceği milletimizin huzuru ve refahı için dua etmişlerdir. Bu doğrultuda her zaman dediğimiz gibi CHP Atatürk'ün partisi olmaktan çıkıp, 28 Şubat ve kalıntılarını temsil etmekten öteye gidememiştir. Duadan ve maneviyattan rahatsız olan bir zihniyetin Türkiye partisi olması imkansız olmakla birlikte CHP hiçbir zaman bu ülkeyi ve bu milleti temsil etmemiştir, etmeyi başaramamıştır, başaramayacaktır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da duruma tepki göstererek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saygılı paylaşımında, "Demokrasi; saygı, anlayış, hoşgörü demektir. Siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına alıp duadan rahatsız olmak yine CHP'li bir belediyenin payına düştü" ifadelerini kullandı.