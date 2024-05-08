İzmir’de torbacı operasyonu

İzmir'in çeşitli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarının sayısı artmaya devam ederken ekipler de mücadelelerini sürdürüyor. Torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerine yönelik kent merkezi ile Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde, helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 64 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş vaziyette çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddeler, 2 adet pompalı tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

TEFECİ VE DOLANDIRICILARA DA SUÇÜSTÜ

Tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla da 23 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefeci usulü yüksek faiz oranlarıyla borçlandırdıkları kişileri tehdit ettikleri öne sürülen 8, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3, başkalarına ait kimlik bilgileriyle kredi kartı çıkararak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 11 olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.