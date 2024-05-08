Utanmaz diş hekimi

İzmir Alsancak'ta çene cerrahı olan ünlü bir diş hekimi hakkındaki açıklamalar şaşkınlık yarattı. İddiaya göre İzmirli iş insanı Hasan T.'ın 19 yaşındaki kızı A.T. tedavi için gittiği diş hekimi T.G.'nin odasında tacize uğradı. A.T., hekimin kendisini öptüğünü, bacaklarını ellediğini söyleyerek durumu ailesine anlattı.

Genç kızın ailesi olayı öğrenince hekimin muayenesine gidip hesap sordu. Taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa kısa sürede arbedeye dönüştü. Aile diş hekiminden şikayetçi olurken; diş hekimi T.G. de genç kızın babası ve arkadaşının kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

Baba Hasan T. şunları söyledi: "Kızıma tedavi öncesi çenesinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince, 'ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok' diye yanıt verince kendimi tutamadım."

Balık üretim çiftliği sahibi İzmirli iş insanı Hasan T., kızının yaşadıklarını YENİ ASIR'a anlattı. T. açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Kızım A.T. eğitim gördüğü İngiltere'den gelip annesi Meral T. ile tedavi için diş hekimi T.G.'ye gitti. Kızım muayene odasından ağlayarak çıkmış, annesi ise ağrıdan ağladığını düşünmüş. Ancak biraz daha üstüne gidince 'anne bir daha buraya gelmeyelim' dediğinde gerçek ortaya çıkmış.

'BEN HERKESİ ÖPÜYORUM' DEDİ

Kızıma tedavi öncesi çenesinin içinden yapması gereken uyuşturucu iğneyi kalçasından yaptığını, bacaklarına dokunup bir de öptüğünü öğrendim. Bu nasıl bir dişçi anlamış değilim. Muayenesine olayı sormaya gittiğimde bana pişkince şöyle yanıt verdi: 'Ne olmuş ben herkesi öpüyorum kötülük yok.' Aldığım cevap karşısında kendimi tutamadım ve saldırdım. Hekimden şikayetçi olduk. Savcılık da soruşturmayı tamamlayıp cinsel taviz davasını açtı. Önümüzdeki günlerde davanın duruşması olacak."