11 milyon 69 bin liralık vurgun

İZMİR dahil 7 ilde dolandırıcılara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin 21 ilde 41 dolandırıcılık olayından 11 milyon 69 bin 33 liralık vurgun yaptığı belirlendi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde vatandaşları telefonla arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Isparta merkezli olarak Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.