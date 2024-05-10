Tugay’ın kendine puanı: 75

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemine not verdi. Tugay, "Kendim için 75-80 arası bir not verirdim. Deneyim sürecinde istediğim performansı gösterememiş olabilirim ama bir noktadan sonra çok güzel, çok başarılı işler yaptık" diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMALARA DEĞİNDİ

BÜTÇEDEKİ sorunları çözmek için her türlü israftan kaçınacaklarını belirten Tugay, işten çıkarmalarla ilgili de konuştu. Aziz Kocaoğlu'nun 26 bin çalışan sayısıyla belediyeyi devrettiğini belirten Tugay, şu anda 37 bin civarı insan çalıştığını anlattı. Seçim sürecinde işe alınanların işten çıkarılmayacağını ifade eden Tugay, çıkarılacak isimlerin güvenlik soruşturması tamamlanmadan işe alınanlar ile toplu iş sözleşmesindeki, 'Bizde çalışan bir işçi emekli olunursa onun yerine çocuğu alınacak' taahhüdüne binaen, çocuğu işe alınmış ama kendisi de emekli olmamış kişiler olduğunu ifade etti.