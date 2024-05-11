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Haberler İzmir Çankaya Katlı Otoparkı yıkılıyor, esnaf tepkili

Çankaya Katlı Otoparkı yıkılıyor, esnaf tepkili

HABER MERKEZİ
Çankaya Katlı Otoparkı yıkılıyor, esnaf tepkili

İzmir'deki Çankaya Çok Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi esnafı, bulundukları binanın yıkılacak olması sebebiyle çıkarılan tahliye kararına tepki gösterdi. Otopark önünde toplanan esnaf, binaya dair sağlam raporlarının olduğunu savunarak yetkililerle görüşme talep etti.

TAHLİYE EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkan yıkım kararıyla otopark binasında hizmet veren esnafa 7 gün içerisinde iş yerlerini tahliye etmesi istendi. Tahliye için son 3 günleri kaldığını ifade eden esnaf, ellerinde sağlam raporlarının bulunduğunu iddia ederek yardım istedi. Otoparkta 35 senelik esnaf olan Ahmet Arpacı, "Bir tane çürük raporu veren firmayı belediye baz alarak mahkemede bizim kaybetmemize sebep oldu. Sağlam raporları da dosyalarda var. Bu otoparkı kapatmak demek, İzmir'i bitirmek demektir" diye konuştu.

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