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Haberler İzmir Ağlatan sürpriz! Anneler gününde acılı anneyi yalnız bırakmadılar

Ağlatan sürpriz! Anneler gününde acılı anneyi yalnız bırakmadılar

HABER MERKEZİ
Ağlatan sürpriz! Anneler gününde acılı anneyi yalnız bırakmadılar

İzmir Çiğli'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 36 gün sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Murat Çiftçi'nin okul arkadaşları, kazadan sonra "anne" demeye başladıkları Dilek Erkan'ı Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı.

Acılı annenin Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan iş yerine dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren gençler, güller getirdikleri Dilek Erkan'ın Anneler Günü'nü kutladı. Anlamlı ziyaret sırasında Erkan ve oğlunun arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

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