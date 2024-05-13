İzmir’de Filistin yürüyüşü

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca (İSTOK) "Gecenin Karanlığından Seherin Aydınlığına Gazze Anneleri İçin Filistin Yürüyüşü" düzenlendi. Filistin'e destek ve Gazzeli anneler için düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda vatandaş, Basmane Garı önünde bir araya geldi. Ellerindeki pankart ve afişlerle Fevzi Paşa Bulvarı üzerinden Konak Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrağı taşıyıp, "İsrail Filistin'den defol", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganları attı.

İSTOK Dönem Başkanı Gökhan Temur, Konak Meydanı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek ve Anneler Günü'nü kutlayamayan, yaşam hakları ellerinden alınan Filistinli anneler için toplandıklarını söyledi. Temur, İsrail rejiminin saldırılarını derhal durdurması için ciddi adımlar atılması, kesin ve ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi. Yürüyüşe, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.