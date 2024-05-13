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Haberler İzmir İzmir'de ruhsatsız tabancalar çamaşır makinesinden çıktı

İzmir'de ruhsatsız tabancalar çamaşır makinesinden çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapanları yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bornova'da yapılan operasyonda suç şebekesinin gizlediği tabancalar, çamaşır makinesinin içinde çıktı. Operasyonda toplamda çok sayıda silah ele ele geçirilirken 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de ruhsatsız tabancalar çamaşır makinesinden çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bir adreste yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından adrese gerçekleştirilen baskında, çamaşır makinesine gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen şahısların da adreslerine baskın gerçekleşti. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, ve çeşitli silah parçaları ele geçirilerek 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 7 ruhsatsız tabanca,1 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü silah ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de mahkemeden serbest kaldı.

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