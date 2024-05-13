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İzmir'de suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de silah kaçakçılığı, rüşvet, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı suçlarına karıştıkları belirlenen Alabaylar ve Zirek Kardeşleri suç örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3'ü görevde 1'i emekli olmak üzere 4 polis memurunun da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik operasyonda polislerin de aralarında olduğu 24 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçlarına karıştıkları belirlenen 'Zirek Kardeşler' ile 'Alabaylar' suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Söz konusu suç örgütlerinin popüler gece kulüplerini kendilerine paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları tespit edildi.

İzmir’de suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı

Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, önceden belirlenen çok sayıda ev ve iş yerlerine, 10 Mayıs'ta operasyon düzenledi. İzmir'deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi. 3'ü aktif, 1'i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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