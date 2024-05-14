Çamaşır makinesinde tabanca zulası

İZMİR'İN Bornova ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız tabanca operasyonunda şebekenin gizlediği tabancalar, çamaşır makinesinin içinden çıktı. Polis tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü silah ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de mahkemeden serbest kaldı.