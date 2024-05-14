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Haberler İzmir Çamaşır makinesinde tabanca zulası

Çamaşır makinesinde tabanca zulası

HABER MERKEZİ
Çamaşır makinesinde tabanca zulası
İZMİR'İN Bornova ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız tabanca operasyonunda şebekenin gizlediği tabancalar, çamaşır makinesinin içinden çıktı. Polis tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında toplamda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli silah parçaları ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü silah ticareti yapmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de mahkemeden serbest kaldı.
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