Bayraklı’da maaş krizi çözülemiyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi gerçekleştirdi. Belediye önünde toplanan çalışanlar kesintilerinin ödenmesi için alkışlarla protesto gerçekleştirirken, sendika yetkilileri ile Belediye Başkanı İrfan Önal ise görüşme gerçekleşti. Görüşme olumsuz sonlanırken, eylemde söz alan Tüm Yerel-Sen 2 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Bekar, "Haklarında işlem yaptıracağız görevi kötüye kullanmaktan! 24 saat içinde bütün alacaklarımız yatmadığı takdirde genel merkez avukatımız dilekçeleri bakanlığa vermek için hazırlanıyor" dedi.

KAYNAK ARANIYOR

Maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini kaydeden çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı. Tüm Bel- Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, hizmet üretemediğini ve sadece mali konularla uğraştığını, kaynak bulmaya çalıştığını söylediğini aktardı.

Belediye önünde toplanan çalışanlar kesintilerinin ödenmesi için oturma eylemi yaptı.

Maaştaki iyileştirme ödemelerinin bundan sonra da yatamama ihtimali olduğunun ifade edildiğini kaydeden Filiz, "Mali durum ne zaman düzelirse ondan sonra ödemeye başlayacağım' diyor. Mali krizin yaratıcısı çalışanlar değil. Belediye başkanlarımız görevi devralırken mali sıkıntıyı biliyorlardı. Çözüm üretmek zorundalar" dedi.

"İŞLEM YAPTIRACAĞIZ"

TÜM Yerel-Sen 2 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Murat Bekar, "Kamu görevlileri hakkında şu an yaptıkları suç. Emanete alınan paraları ödemek zorunda. Haklarında işlem yaptıracağız görevi kötüye kullanmaktan! Buradan Bayraklı Belediyesi'ne duyurulur. 24 saat içinde bütün alacaklarımız yatmadığı takdirde genel merkez avukatımız dilekçeleri bakanlığa vermek için hazırlanıyor" dedi.