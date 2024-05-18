Bayraklı’da maaş isyanı sürüyor

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi ile ilgili olarak eylemler dün de devam etti. KESK'e bağlı TÜM-BEL-SEN üyesi memurlar, belediye binası önünde buluşarak düdük, ıslık ve sloganlarla Belediye Başkanı İrfan Önal'ı protesto etti. Yaşanan durumun sadece memurların sorunu olmadığını ifade ederek belediyedeki tüm personeli eyleme davet eden Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Turgut Angün, "Krizin sorumlusu değil, üretenler bizleriz. Bu sadece memurların davası değil. Tüm emekçilerin davası. Dolayısıyla içeride hizmet üreten arkadaşlarımıza sesleniyoruz; Gelin arkadaşlarımıza destek verin. Unutmayın; Susma, sustukça sıra bize gelecek! Maalesef Bayraklı Belediyesi'nde de tasarruf dendiğinde akla ilk emekçilerin kazanımları geliyor. Bizler bunu kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.