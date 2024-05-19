İzmir’de 19 Mayıs coşkusu! Yer gök kırmızı beyaza büründü

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşarlar. 'Biz neydik?' sorusunun cevabı aynı zamanda 'Biz ne olabiliriz?' sorusunun cevabına ışık tutar. İnsan tarihinde ve geçmişinde geleceğini de arar. Kendi tarihine yabancılaşanlar, rüzgarın önündeki bir yaprak misali savrulurlar. Sevgili gençler, 19 Mayıs tarihi bizim milletimiz için çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih, Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür" dedi.