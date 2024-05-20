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Haberler İzmir CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde maaş krizi! İşçilerden yol kapatma eylemi

CHP'li Bayraklı Belediyesi'nde maaş krizi! İşçilerden yol kapatma eylemi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde geçtiğimiz hafta memurlar maaşlarında kesintiler olduğu nedeniyle eylem yapmıştı. Bugün de temizlik işçileri iş bıraktı. Belediye binası önündeki yolda çöp kamyonlarını durduran işçiler yolu kapattı.

DHA
CHP’li Bayraklı Belediyesi’nde maaş krizi! İşçilerden yol kapatma eylemi

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde maaşlarındaki kesintiler nedeniyle geçen hafta iş bırakma eylemi yapan memurlar, bugün de işçilerin katılımıyla iş bıraktı. Çöp kamyonlarını durduran işçiler, belediye binasının önündeki yolu kapattı.

Bayraklı Belediyesi'nde çalışan memurlar, 14 Mayıs'ta maaşlarındaki kesintiler nedeniyle belediye binası önünde toplanıp, eylem yaptı. Bugün, belediye binası önünde toplanan memurlara temizlik işçileri de destek verdi. İşçiler, belediye binasının önündeki yolda çöp kamyonlarını durdurarak trafiği kapadı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Grup ellerinde pankartlar eşliğinde "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Belediye çalışanları kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Halay çeken ve öğle saatlerine kadar eylemini sürdüren belediye çalışanları, tekrar görevlerine döndü.

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