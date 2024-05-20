İlayda’nın katiline müebbet istendi

Kan donduran cinayet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.30 sıralarında, Konak ilçesindeki Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20) 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne kız bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Yılmaz'ın (31) bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yılmaz da bacağından yaralandı. Olayda İlayda Alkan hayatını kaybetti, zanlı ise mahalle bekçileri tarafından yakalandıp tutuklandı.

Sanık Yunus Yılmaz'ın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

SÖZLÜ TACİZ ETTİ

Yunus Yılmaz'ın, annesiyle bankta oturan İlayda'nın yanına giderek sözlü tacizde bulunduktan sonra 'yürü git' cevabını alınca belinden çıkardığı bıçakla saldırıp genç kızı öldürdüğü, annesini ise yaraladığı ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cinayet soruşturması tamamlandı. Sanık Yılmaz'ın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık tarafından düzenlenen iddianame kabul edildi.

Hiç uğruna cinayet