Aslanoğlu tüm başkan yardımcılarını görevden aldı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Aslanoğlu, flaş bir hamleyle, tüm il başkan yardımcılarını görevden aldı. İl başkanı Aslanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısında yeni görevlendirmeleri yönetimiyle paylaşacak.

EYLÜL'DE REVİZYON

ŞENOL Aslanoğlu, en son geçtiğimiz yılın Eylül ayında il başkan yardımcılarında revizyona gitmiş ve yönetimi arasında görev dağılımı yapmıştı. Yeni görevlendirmeyi ise bu hafta yapacağını bildirdi. Aslanoğlu; görevden almayı ise "Tazelenme olarak" il yöneticilerine anlattı. İşte o isimler: Barış Özdemir, Özlem Ünsal, Arda Işık, Şule Kavak, Tevfik Türk, Orhan Polat, Ali Alan, İsmet Basmacı, Özlem Eser, Adnan Alabay, Haydar Göktepe, Hüseyin Duyan, Zeki Çağın, Baki Üküşçevik, Sema Çuhadaroğlu, Sedef Ark, Ahmet Doğukan Gül, Kemal Kaygül, Cem Doğan, Volkan Gürboğa, Harun Eker, Asena Karcıer, Fikret Yıldız, Aslıhan Altan, Emin Karameşe, Gülşen Karataş Şişbacak, Nur Okyay Öz, Ali Bektaş, Ecem Kör, Abdurrahman Batihan.