3,2’lik yüzeysel deprem İzmirlileri korkuttu

İzmir'de dün sabah 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Torbalı- Yeşilköy merkez üssü olan depremi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFAD-Bilimsel Destek Kurul üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme yol açan fayın deprem aktivitesi düşük bir fay olduğunu belirtti.

'DEPREM AKTİVİTESİ DÜŞÜK'

Fayın en fazla 6 büyüklüğünde bir depremler üretebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Sözbilir, şunları söyledi: "Depremin dış merkez üssü, Torbalı- Yeşilköy civarına denk geliyor. Bu depremin hemen kuzeyinde Kısıkköy ile Karaağaç arasında 12 kilometre uzunluğundaki Nif Dağı segmenti yer alıyor. Nif Dağı'nı güneyden sınırlayan bir faydan bahsediyoruz. Bu fay çok uzun dönemdir deprem üretmeyen fay sınıfında değerlendiriliyor. Deprem aktivitesi düşüktür ve en fazla 6 büyüklüğe varan depremler üretebilir. Kayma hızı düşük olan bir faydır."