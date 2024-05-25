Bornova esnafı çöplere isyan etti

İzmir Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki çöp sorunu bir türlü çözülemiyor. Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çöp araçlarının konteynırlara atılan çöpleri düzenli olarak toplamadığını ve bu atıkların rüzgarın etkisi ile çevreye yayıldığını aktaran esnaf, yetkililerden bu konuda bir çözüm bulunmasını istedi. Aylardır bu sorunla karşılaştıklarını ve biriken çöplerin etrafa saçılmasından dolayı manzaranın siteye yakışmadığını anlatan esnaf, "Temizlik görevlileri tarafından çöp konteynırları zamanında boşaltılmıyor, boşaltılsa bile konteynırın çevresinde duran çöpler alınmıyor. Hem etrafa pis kokular yayılıyor, hem de rüzgarın etkisi ile çöp kokuları etrafa yayılıyor. Havalar ısınmaya başladıkça bu durum çekilmez bir hal almaya başladı. Yetkililerden ricamız bu sorunu bir an önce çözmeleri" dedi.

İZBAN'IN BOZUK ASANSÖRÜ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan İZBAN üst geçidinde aylardır çalışmayan asansör vatandaşları mağdur etti. Bayraklı ilçesi sınırlarında kalan İZBAN Turan İstasyonu'ndaki üst geçitte bulunan asansörün aylardır çalışmadığını söyleyen vatandaşlar, merdivenlerden inip çıkmak zorunda kaldıklarını ancak bu durumun en çok da yaşlı, engelli ve bebek arabalı aileler için büyük soruna yol açtığını ifade etti. Üst geçidin yoğun bir şekilde kullanıldığını ve her seferinde aynı mağduriyeti yaşadıklarını öne süren vatandaşlar, "Üst geçit 22 Nisan'dan beri çalışmıyor. Ne zaman üst geçitteki asansörü kullanmak istesek hep arızalı. Bebek arabası olan aileler çevredekilerin yardımı ile arabalarını merdivenlerden aşağıya indirebiliyor. Sorunun en kısa zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerince çözülmesini ümit ediyoruz" şeklinde ifade etti.

KARAVAN İŞGALİ DEVAM EDİYOR

İzmir'in birçok semtinde sürekli şikayet konusu olan karavanlar, Alsancak Birinci Kordon'daki vatandaşların da tepkisini çekti. Alsancak semtindeki Birinci Kordon'da belediyeye ait İzelman otoparklarının dışındaki alanlarda uzun süreli araç park etmek yasak ancak çevre sakinlerinin iddiasına göre mekanlara gelen araç sahiplerinin bir çoğu yol kenarına yasak olmasına rağmen araçlarını koyuyor. Tek sıra yetmeyince iki sıra yani yan yana araçların park yaptığının altını çizen vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde burada trafik sıkışıklığı sorunu yaşandığını anlattı. Bunun yanında otomobilleri gören karavancıların da buralarda zaman zaman araçlarını park etmeye başladığını öne süren çevre sakinleri, "Birinci Kordon'da otopark dışındaki alanlara araç parkı yasak ancak bırakın otomobillerin park etmesini, şimdilerde de karavanlar park etmeye başladı. Kordon'da yasak olmasına rağmen yol üzerine park edilen araçlar yüzünden diğer otomobil sürücüleri mağdur oluyor. Bununla ilgili hem İzmir Emniyeti'nin hem de Büyükşehir Belediyesi'nin bir düzenleme ya da denetleme yapması gerekiyor, çok şikayetçiyiz" dedi.