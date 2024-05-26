İzmirli dansçılardan uluslararası başarı

İzmirli yetenekli dansçılar, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve 14 ülkeden 52 sporcunun katıldığı World Ability Sport World Cup Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Dünya Kupası'nda (Para Dance World Cup) farklı dereceler kazandı.

PRAG'A HAZIRLANIYORLAR

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (Para dance) Tekerlekli Sandalye dans branşının teknik kurul üyesi Ersin Evren, İzmir'den 10 kişilik bir ekibin yarışmaya katıldığını belirtip, "Sporcularımızın bir kısmı ilk defa uluslararası bir yarışmaya girdi. İlk 6'da yer aldı. Dünya bizi tanıyor, biz dünyayı tanıyoruz. Bundan sonraki hedef milli sporcularımız ile Avrupa şampiyonasından güzel dereceler kazanarak dönmek" dedi. İzmirli para dans sporcuları Antalya'da 10-12 Mayıs'ta yapılan ve 14 ülkeden 52 sporcunun katıldığı World Ability Sport World Cup Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Dünya Kupası'nda müzik eşliğinde dans edip kente kupalarla döndü. Farklı kategorilerde birçok ödül kazanan dansçıların yeni hedefi Prag'ta 22-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında başarılarını arttırmak.

KUPALARLA DÖNDÜLER

TÜRKİYE Dans Federasyonu Teknik Kurul Sorumlusu Osman Ertöz, "2016 yılında ilk yarışmam olmuştu. Frankfurt'ta yarıştıktan sonra dünya şampiyonalarına katıldım. Avrupa 2'nciliği, dünya kupası 3'üncülüğüm ve dünya şampiyonasında da 4'üncülüğüm var" dedi. Kombi klas 1 kategorisinde partneri Osman Ertöz ile dünya 4'üncüsü olan üniversite öğrencisi Sibel Şenol ise "Bu alanda yeni olmama karşın beklentimin üzerinde bir başarı elde ettik. Dünya 4'üncüsü olduk" dedi. İki yıldır dans ettiğini dile getiren Mehmet Sinan Tiryaki de tekli dansta dünya 3'üncüsü oldu. Tiryaki, "Kendimi geliştirmek istiyorum. Bunların içinde en çok dansı seviyorum. Çünkü daha özgür" diye konuştu.