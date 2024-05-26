Yoğun bakımdaki hastayı taciz etmişti! İzmir’deki mide bulandıran olayda dikkat çeken gelişme

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası N.C.'ye (63) cinsel saldırıda bulunan erkek hemşire Emre Kale'ye (30) takdiri indirim uygulanarak verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, sanığın beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumdaki mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullandığına yer verildi. Mahkeme heyetinde yer alan kadın hakimin 'iyi hal' indirimine şerh koyup itiraz etmesinin gerekçesi ise sanığın pişmanlık yaşamadığının açıkça anlaşıldığı, hal ve tavırlarında hiçbir pişmanlık emaresi gözlemlenmemesi olarak açıklandı.

Akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre, N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale'nin cinsel saldırısına uğradı. N.C.'nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp, durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, olayı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikayette bulunuldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Kale'yi, Bayraklı ilçesinde bir mekanda eşiyle yemek yerken gözaltına aldı. Emniyette güvenlik kayıtları izletilen şüpheli, "Hastaya vermiş olduğum ilaçlar, kendi elektronik sisteminde bulunan ilaçlar, görüntülerin devamı için söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" dedi. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklandı, N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti.