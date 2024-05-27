Çevrecilerden İzmir suyunu tehlikeye atan madene tepki

EGEÇEP, İklim Adaleti Koalisyonu ve Kazma Bırak Kampanyası'na destek veren aktivistler, Yunanistan'dan Selanik ve Megali Panagia Altın Madenciliğine Karşı Mücadele Komiteleri ile birlikte, Eldorado Altın Madenciliği Şirketi'nin Yunanistan ve Türkiye'de işlettiği altın madenlerine karşı eş zamanlı bir uluslararası protesto eylemi gerçekleştirdi.

SU KAYNAKLARINA ETKİSİ

İzmir'de de aynı şirket tarafından işletilen içme suyu havzasındaki Efemçukuru Altın Madeni'nin önünde bir araya gelen çevre hakları aktivistleri madenin kapatılmasını istedi. Ortak basın açıklamasını EGEÇEP Eş Sözcüsü Baha Okar okudu. Açıklamada, "EldoradoGold'un Türkiye'de iki altın madeni bulunuyor: Uşak Kışladağ ve İzmir Efemçukuru. 2006 yılında Kışladağ'da siyanür sızıntısı nedeniyle 1500 kişi zehirlendi, ancak kan örnekleri çalındığı için bunu kanıtlayamadık. Efemçukuru'nda ise altın madeni İzmir'in su kaynaklarının yanı başında yer alıyor. İzmir'in içme suyunun yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'nın koruma alanı sınırında. Yaklaşık 200 bin kişinin içme suyunu karşılamak için planlanan Çamlı Barajı'na su sağlayacak derelerin ise mutlak koruma alanı içinde yer alıyor. Bilimsel çalışmalar sonucunda, Efemçukuru maden işletmesinin, iddia edildiği gibi siyanür kullanılmıyor olsa bile, ağır metal kirliliği yaratacağı, sadece bölgenin yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletmekle kalmayacağı, yörenin bitki ve orman örtüsünün zarar göreceği, bölgede uygulanan ekolojik tarımı sona erdireceği, kısacası ekolojik ve toplumsal bir yıkıma yol açacağı raporlarla tespit edildi" ifadelerine yer verildi.