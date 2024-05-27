Devalı Seda Ösen’in göz yaşartan faaliyetleri!

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, düzenlediği basın toplantısında göreve gelmesinin üzerinden geçen bir yılı değerlendirerek çalışmalarını içeren raporu kamuoyuyla paylaştı. Ancak önemli icraat diye sunduğu bazı maddeler, "Bu da icraat mı?" dedirtti. Ösen'in, resmi bayramlardaki törenlere katılmasını ve basın bülteni servis etmesini bile önemli icraat olarak kamuoyunun önüne koyması şaşırttı. Faaliyet raporunda, "Basınla Sıcak Temas" başlığı altında, "Katıldığı televizyon programlarının yanı sıra İzmir, Aydın, Antalya ve Ankara'da düzenlediği toplantılarda basın mensuplarıyla iletişimi hiç kesmedi. 1 yıl içerisinde 16 kez basın buluşması, 53 kez ise basın bülteni servis eden Milletvekili Ösen, yayın kuruluşlarına da ilgileri nedeniyle teşekkür etti" denildi. Bu iki madde büyük şaşkınlık yarattı.