Güçlendirilen Latife Hanım Köşkü yeniden ziyarete açıldı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan ve annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği İzmir'deki Latife Hanım Köşkü'nün güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

2008 YILINDA AÇILMIŞTI

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi yapılarından olan ve Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi olarak hizmet veren köşkte, 30 Ekim 2020'deki depremde orta derecede hasar almasının ardından başlatılan güçlendirme çalışmaları sona erdi. Restorasyonun sürdüğü köşkte ahşap taşıyıcılarda çürüme tespit edilmesi nedeniyle kapsamlı onarım uygulaması gerçekleştirildiği belirtildi. Karşıyaka Belediyesi tarafından 2005 yılında kamulaştırılan ve restore edilen Latife Hanım Köşkü, 2008 yılında anı evi olarak ziyarete açılmış, 2016 yılında da yine Karşıyaka Belediyesinin girişimleri sonucunda özel müze olarak tescillenmişti. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan depremde hasar gören köşk, güvenlik riski nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri ile tarihi değere sahip eşyalar da binadan çıkarılarak Karşıyaka Belediyesi tarafından koruma altına alınmıştı.