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Haberler İzmir İzmirli golf tutkunları turnuvada bir araya geldi

İzmirli golf tutkunları turnuvada bir araya geldi

HABER MERKEZİ
İzmirli golf tutkunları turnuvada bir araya geldi

Enerji sektöründe hizmet veren Teksan İç ve Dış Ticaret Şti'nin bünyesindeki Orbus'un ana sponsorluğunda düzenlenen golf turnuvasında sporseverler bir araya geldi. Urla'daki İzmir Golf Kulübü'nde gün boyu süren turnuvada 24 sporcu hem yarıştı hem de tatlı bir rekabet yaşadı.

Turnuvanın sonunda Heval Savaş Kaya ve Poyraz Alpbaz birinci, Yalçın Alpbaz ve İlker İkier ikinci, Engin Taner ve Kelami Ertan ise üçüncülük kupalarının sahibi oldu.

Teksan İç ve Dış Ticaret Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Binali Koçak, firma olarak spora özel bir önem verdiklerini dile getirerek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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