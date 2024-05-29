Ödül töreninde güldüren anlar

İZMİR Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından geleneksel olarak her sene gerçekleştirilen ve kendi alanında sağladığı başarılı çalışmalarıyla dünya tiyatro ödülleri listesine giren Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, bir kez daha coşku ve heyecanla sahiplerini buldu. Pasaport Pizza'nın ana sponsorluğunda bu yıl 12'ncisi düzenlenen organizasyonda 13 dalda başarılı olan oyuncu, yazar, yönetmen ve teknik ekibin yanı sıra 5'i de özel olmak üzere toplam 18 ödül takdim edildi.

'DÜŞÜYORUM BENİ BIRAKMAYIN'

Kazananlara ödüllerini vermek için ikinci kez sahneye çıkan 96 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen ile 87 yaşındaki Oya Başak'ın diyalogları, izleyicilere hem duygusal hem de komik anlar yaşattı. Yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle konuşma esnasında elinin tutulmasını isteyen Oya Başak, "Düşüyorum beni bırakmayın" deyince kendisi gibi desteklerle sahnede duran Haldun Dormen de kendi kendini tiye alarak "Peki ben ne yapayım" cevabıyla herkesi kahkahalara boğdu.