Saygılı’dan Tugay’ın İZBAN çağrısına yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İZBAN'ın Büyükşehir'e devri konusunda bir talebi olması halinde destek vereceklerini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konu ile ilgili CHP kanadından basına yansıyan beyanlara değinen Saygılı, "Konu basında paylaşım yaparak niyet beyanında bulunulacak bir konu olmaktan ziyade; teknik, idari ve mali yönleri olan bir konudur. Sayın Tugay, taleplerinin ne olduğunu belirten bir dosya hazırlatır ve tarafıma iletirse, ben de kendisiyle birlikte gereken görüşmeleri sağlayacağımı ve yanında olacağımı söylüyorum" ifadelerini kullandı. İZBAN'ın yüzde 50 TCDD, yüzde 50 İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla kurulduğunu hatırlatan Saygılı, "İZBAN'ın ortakları, kendi aralarında işletme ile ilgili her kararı alma hakkına sahiptir. Haliyle herhangi bir çift başlılıktan söz etmek yersizdir" dedi.