Evlat cinneti

ÖNCE KAVGA ETTİLER

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde uyuşturucu yüzünden büyük bir aile dramı yaşandı. İlçeye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Kamil Yılmaz (26), para istediği babası Hikmet Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Öldürdüğü annesiyle aynı işyerinde garsonluk yaptığı öğrenilen Kamil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Araya giren annesi Sevilay Yılmaz'ın, 'Yine uyuşturucu parası istiyorsun' sözleri üzerine bağırıp çağırmaya başlayan genç, babası tarafından evden kovulunca kontrolünü kaybetti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz (48) ve baba Hikmet Yılmaz'ın (50) hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

BELİNDEKİ silahı çekerek anne ve babasına kurşun yağdıran gözü dönmüş evlat, bir müddet kanlar içinde kalan anne babasının başında bekledikten sonra 13 yaşındaki kız kardeşi A.D.Y'nin gözleri önünde aynı silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı.

Katliama tanık olan 13 yaşındaki A.D.Y, bundan sonra dayısıyla yaşayacak.

Küçük kızın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, talihsiz anne babanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamil Yılmaz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE DARP ETMİŞTİ

YEĞENİNİN uyuşturucu yüzünden bir süre önce tedavi gördüğünü anlatan Emin Yıldız, "Kamil, hap kullanıyordu. Daha önce de uyuşturucu parası yüzünden anne babasını darp etmişti. Ailesi yeniden tedavi görmesi için sürekli uğraşıyordu. Allah bütün gençlerimizi bu beladan kurtarsın" dedi.