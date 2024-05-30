  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hırsızlar İzmir'deki tarihi Kardiçalı Han'ın duvarlarını kırarak talan etti

Hırsızlar İzmir'deki tarihi Kardiçalı Han'ın duvarlarını kırarak talan etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de 1928 yılında yapılan ve Büyük Kardiçalı Han'ı depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmış, 1 milyar 130 milyon liraya satışa çıkarılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi yapının duvarı balyoz yardımlarıyla kırılarak talan edildi.

İHA
Hırsızlar İzmir’deki tarihi Kardiçalı Han’ın duvarlarını kırarak talan etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü. 40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarılan han, yine hırsızların hedefi oldu. Kentin en işlek merkezinde bulunan ve derin çatlaklarıyla dikkat çeken tarihi yapıya gelen hırsızlar, balyozlar yardımıyla tuğlaları kırarak içeri girdi.

Hanın içerisinde kalan bazı eşyalarında çalındığı tahmin edilirken, açık kalan delik ise kapatılmayarak sadece tahta bir kapı ile örtüldü. Hırsızlarca daha öncede talan edilen asırlık binaya, "tehlikelidir" yazısının da asıldığı görüldü. Tarihi Kardiçalı Han'ı, boşaltılmadan önce 40'ın üzerinde iş yerine ev sahipliği yaparak kent ticaretinin asırlık simge yapısı olarak biliniyordu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA