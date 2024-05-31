Bergama’daki çöp tesisi için Bakanlık onay verdi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Çöplüğü'nün yükünü azaltmak amacıyla projelendirdiği Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. İkinci kez başlatılan ÇED sürecinde proje tanıtım dosyasını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'ÇED olumlu' kararı verdiğini duyurdu. Proje kapsamında "Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi işletmesi kurulacak. Kaşıkçı Mahallesi'nde 279 bin 362,78 metrekarelik taşınmaz üzerinde hayata geçirilmesi beklenen tesis ile Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa'dan toplanan belediye atıklarının tesise getirilmesi ve Depolama Tesisi kurulması planlandığı belirtildi. Proje için 86 milyon 324 bin 117 TL bütçe ayrıldı.

GÖRÜŞ GÜNCELLENDİ

İlk olarak geçtiğimiz yıl Mart ayında ÇED süreci başlatılmış ancak proje alanının konumundan dolayı ilk ÇED sürecinin iptal edildiği ortaya çıkmıştı. İlk proje ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olumsuz görüş vermişti. Yeni ÇED süreci ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden istenen ikinci yazıda kurumun görüşünün değiştirdiği görülmüştü.

Yeni görüş yazısında "ÇED sınırları içerisinde yapılması planlanan ilave yatırımlar kapsamında kimyevi atık, toz ve duman oluşmayacağı, ayrıca söz konusu ilave tesisler için yeni bir bina yapılmayacağı, tesis içerisinde bulunan mevcut binanın kullanılacak olması gerekçelendirildi. Tesis ile ilgili olarak görüşümüz güncellenmiş olup Bacalı tesis olmaması, yeni bina yapılmaması ve projenin ÇED Onama sahası içinde kalması koşulları ile herhangi bir sakınca bulunmadığı" ifadeleri yer almıştı. Harmandalı'nda çöpten elektrik üretimi işi yapan Novtek'in iştiraki olan Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş Doğanlar Yatırım Holding bünyesinde bulunuyor. Doğanlar Holding'in enerji yatırımları konusunda birçok şirketi bulunuyor. Projenin yer seçimi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.