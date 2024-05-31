Hırsızların hedefi yine Tarihi Kardiçalı Hanı

İZMİR'DE, 1928 yılında yapılan ve 1 milyar 130 milyon TL'ye satışa çıkarılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı yine hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, boşaltılan hanın güvenliği için geçici süreyle örülen duvarı balyozlar yardımıyla kırarak içeri girip talan etti.

İzmir'in ilk, Türkiye'nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han'ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan tarihi binaya ise geçici süreyle önlem amaçlı tuğlalardan duvar örülmüştü. 40 hissedarı bulunan ve 35 milyon dolar; yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL'den satışa çıkarıldı.