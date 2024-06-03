Orman yangınının bilançosu: 35 dekar meşe ormanı 25 dekar tarım arazisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesi İsmailbey Mahallesi Yerotu mevkinde, geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme uçağı, 1 helikopter ile Alaşehir, Sargıöl ve Kula itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 4 saatlik yoğun müdahalesiyle alevler mahalledeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını takip edip, bilgi aldı. Başkan Öküzcüoğlu, yangını elektrik tellerinden kaynaklandığı üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak soğutma çalışmaları sürerken mahallenin üst bölümünde yangın yeniden alevlenip, meşelik ormana sıçrayarak yayıldı. Uşak Eşme ilçesine bağlı Narıcalı, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa , Alaşehir ilçesine bağlı Serinköy mahallerinin olduğu bölgelerde etkili olan yangına 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinesi, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibiyle müdahale edildi.

SEFERLER DURDURULDU

Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik kesildi. Tedbir amaçlı olarak Uşak - Basmane Tren Seferleri tedbir amaçlı durduruldu. Alevler saat 24.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yapılan 4 saatlik soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü. Yangında 35 dekar meşe ormanı, İsmailbey Mahallesi'ndeki Dursun Çetin'e ait 20 dekar buğday ve Veli Aydın'a ait 5 dekar arpa tarlası yandı.