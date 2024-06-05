Kayseri’den İzmir’e ateş düştü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde dün, askeri eğitim uçağının tarlaya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ama arama kurtarma çalışmaları sonrası pilotlardan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada eğitim uçağının içinde bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in İzmirli olduğunu açıklayıp şehit ailelerine baş sağlığı diledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı: "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

KAHRAMAN PİLOTLAR

Öte yandan şehit olan 2 pilotun, tarlada çalışan mevsimlik işçilerin üzerine düşmemesi için uçağın yönünü değiştirdiği iddia edildi. Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer, uçağın düşmeden önce üstlerinden geçip Kayseri merkez yönüne seyrettiğini söyledi. İçer, "Uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Bizi fark ettiği için yüzüstü aşağı indi. İner inmez zaten patladı. Müdahale edelim dedik, ateş olduğundan müdahale edemedik. Benim düşüncem, bize doğru gelirken bizi fark etti, tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı, tarlada da 15 eleman vardı. Bize doğru geliyordu, üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi" ifadelerini kullandı.