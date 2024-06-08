Yola çıkacaklar dikkat! İzmir’de toplu ulaşıma YKS düzenlemesi | 8-9 Haziran İzmir İZBAN, ESHOT sefer saatleri

Metro ve Tramvay seferleri

Metro seferleri, cumartesi ve pazar günleri, 06.00 - 06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30 - 20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir hizmet verecek.

Konak Tramvayı, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 07.00-20.00 saatleri arasında ise 6 dakikada bir çalışacak.

Karşıyaka Tramvayı, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 20.00 saatleri arasında ise 10 dakikada bir sefer yapacak.

Çiğli Tramvayı Kırmızı Hat, 06.00 - 07.00 saatleri arasında 15 dakikada bir; 07.00 - 00.20 saatleri arasında ise 12 dakikada bir hizmet verecek.

Çiğli Tramvayı Mavi Hat ise 06.00 - 19.00 saatleri arasında 12 dakikada bir çalışacak

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Üniversite sınavı günü İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.