Katil TIR’lar!

Çanakkale'nin Merkez ilçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü genç futbolcu Hasan Eker ve yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Emir Tabaklıoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi.

Tahir K. yönetimindeki 43 EV 093 plakalı TIR, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan Eker (21) ve yolcu Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun (18) olay yarinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Tahik K. gözaltına alındı.

KAMYON TIR'A ÇARPTI: 2 ÖLÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir kamyonun yol kenarında duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangın Mahallesi mevkisinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon, seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen Sağlık ekipleri, kamyon sürücüsü Nurettin Akdeniz (35) ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş'ın (19) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İZMİR'DE MİNİBÜS VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın, otomobil ve minibüsle çarpışması sonucu yangın çıktı, kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara Asfaltı'nda seyreden TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden otomobile çarptı. Arkadan gelen bir minibüs de TIR'a çarptı. Kaza sonrası araçlar alev aldı. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.