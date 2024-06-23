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Haberler İzmir Alaçatı'da otel doluluk oranları beklentiyi aştı

Alaçatı'da otel doluluk oranları beklentiyi aştı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bayram tatilinin en çok tercih edilen merkezlerinden olan Çeşme Alaçatı'da doluluk oranları yüzde 100'e ulaşarak beklentiyi aştı. Bayram turizmciler hedeflerini yakalarken Temmuz ayı için de rezervasyonların yüzde 90'a ulaştığı belirtildi.

DHA
Alaçatı’da otel doluluk oranları beklentiyi aştı

Kurban Bayramı ile başlayan 9 günlük tatil için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri İzmir'de Çeşme Alaçatı oldu. Sahilleri, kumu ve güneşiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çeşme, bayram tatili için yoğun ilgi gördü. 9 günlük tatil süreci boyunca Alaçatı'da otel dolulukların beklentinin de üstünde olduğunu ve dolulukların yüzde 100'e ulaştığını dile getiren Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, "Yaz sezonuna nisan ayıyla güzel bir başlangıç yaptık. Şeker Bayramı ve Ot Festivali oldukça güzel geçti. Kurban Bayramı'nda da turizmciler olarak istediğimiz hedefleri yakaladık. Bölgenin tamamında doluluğun yüzde 100'lere ulaştığından bahsedebiliriz. Çeşme'de aynı paralellikte dolu bir tatil süreci geçirdi" dedi.

'TEMMUZDA OTEL REZERVASYONLARI YÜZDE 90'I BULDU'

Bayramın son bulmasıyla temmuz başına kadar bir sakinlik olmasını beklediklerini dile getiren Ünsal, "Bu durum da son dakika değişebilir. Çeşme Alaçatı'da turizmcilerin temmuz, ağustos hatta eylül aylarının çok iyi geçireceğini düşünüyorum. Temmuzda otel rezervasyonları yüzde 90'ı buldu. Ağustos yüzde 50 seviyesinde ancak tarihler yaklaştıkça yüzde 100'e ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Alaçatı'da en çok pahalılıktan bahsedildiğini ancak her bütçeye uygun tatil avantajlarının olduğunu belirten Ünsal, "Gelen misafirlerimiz rahatlıkla kendi harcama alışkanlıklarına göre seçimlerini yapabilirler. Ayrıca bu yıl güvenlik anlamında kaymakamlık ve emniyet güçleri özel önlemler aldılar. Misafirlerimiz her anlamda güvenli, huzurlu tatil yapabilir" diye konuştu.

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