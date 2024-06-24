Tire Hükümet Konağı açılıyor

Tire'de, vatandaşlara hizmet verecek olan yeni Hükümet Konağı binasının açılmasına sayılı günler kaldı. Geçtiğimiz günlerde, Hükümet Konağı'nın son durumu ile ilgili AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, Tire Kaymakamı Vural Karagül, Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu ve Gençlik Spor Müdürü Kadir Simitçioğlu binadaki son durumu görmek için binayı ziyaret etti.

Toplamda 11 kurumu tek çatı altında toplayacak olan Hükümet Konağı, vatandaşların hızlı işlem yapmalarını sağlayacağını belirten AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, '' Yeni Hükümet Konağımız tamamlandı. Çok kısa zamanda 11 kurum; Tapu Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Müftülük, Kadastro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü burada tek çatı altında hizmet vermeye başlayacak. Tireli vatandaşlarımız resmi işlemlerini aynı binada konforlu bir şekilde yapabilecek. Özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız Tapu Müdürlüğü'nde merdiven çıkmakta zorluk yaşıyorlardı. Bundan böyle hizmetlerimizi tek çatı altında sürdüreceğiz. Yeni Hükümet Konağımız Tireli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tire için aşkla ve şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak. Bu süreçte Hükümet Konağımızın yapımında emeği geçen İlçe Kaymakamlarımız başta olmak üzere İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı, İzmir milletvekillerimiz ve bakanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum," dedi.