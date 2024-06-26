İzmir’de cezaevinden firar etmişti! Katil koca karısını katletmeye böyle gitmiş

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 22 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Duatepe Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi Gülsüm Mertoğlu (33), boşanma aşamasındaki kocası S.M. (38) tarafından kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan defalarca bıçakladı. S.M. kaçarken, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Mertoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıplara karışan S.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.M.'nin Ödemiş Kaymakçı Açık Cezaevi'nden firar edip, eşinin yaşadığı Konak'taki eve geldiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

CİNAYET ÖNCESİ EVE GELDİĞİ VE YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA

Cinayet zanlısı S.M.'nin olay öncesi eve gelip zile bastığı anlar, bıçaklanan kadının bir arabaya bindirilmesi ve zanlının olay yerinden ayrıldığı anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Daha sonra Ballıkuyu semtinde zanlının polis tarafından takibi ve yakalandığı anlar da kaydedildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından kıskıvrak yakalanan S.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.