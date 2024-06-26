İzmir’de kan skandalı

Hastaların kullanacağı ilaç dozlarını belirleyen ve 'Takrolimus düzeyi' denilen kan tahlillerin hastane tarafından Ankara'daki özel bir laboratuvara gönderildiği ancak bayram tatilinde kargoda yaşanan gecikmeden dolayı soğuk hava zincirinin kırıldığı ve alınan tüm kan örneklerinin bozulduğu ortaya çıktı. Nakil ilacı kullanan hastalar ise duruma tepki gösterdi.

TÜM KANLAR ÇÜRÜDÜ

Organ nakli olan ya da organlarındaki bir rahatsızlıktan dolayı organ reddi tehdidinin azaltılması için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olan hastalar ilaç düzeylerinin belirlenmesi için Kurban Bayramı tatili öncesi Yeşilyurt'taki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan verdi. Daha önce hastanesinin kendi laboratuvarında yapıldığı öne sürülen kan numuneleri Ankara'daki özel bir laboratuvara gönderilmek üzere kargoya verildi.

Normalde kan tahlili sonuçlarının 3 günde geldiği belirtilirken, Kurban Bayramı'ndaki yoğunluktan dolayı kargoya verilen tüplerin içindeki kan numuneleri soğuk hava zincirinin kırılması nedeni ile çürüdü.

MAĞDURİYET VAR

Nakil operasyonu geçiren hastalar için hayati öneme sahip ilaç dozunun ayarlanması için gereken sonuçların kargodaki yoğunluktan dolayı geciktiğini öğrenince şaşkına döndüğünü söyleyen bir vatandaş, "İlaç düzeyinin ayarlanması için ben ve benim gibi İzmir'den ve çevre illerden gelen hastalar 10-15 Haziran tarihleri arasında kan tahlili verdik. 24 Haziran'da tahlil sonuçlarını almak için gittiğimizde böyle bir olay yaşandığını öğrendik. Tedavi sürecinin başlaması için şimdi tekrar kan vereceğimiz söylendi. Nakil ilacı kullanan hastaların nereden baksanız 20 günlük zaman kaybı olacak. Bu bizim için ciddi ve hayati bir süreç. Tahlil sonuçları kim bilir ne zaman gelecek? Birileri para kazansın diye insan hayatı hiçe sayılmamalı ve sürecin kısalması için eski yönteme dönülmeli" diye konuştu.