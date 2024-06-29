Harika iniş!

Mesleği bilgisayar programcılığı olan 3 çocuk babası Mehmet Tülüoğlu, çocukluk hayali olan pilotluk için yaklaşık 1 yıl önce kursa başlamıştı. Bu sürede eğitimini sürdüren Tülüoğlu, önceki gün Selçuk Eğitim Merkezi'nden pilotaj eğitim uçuşu için saat 07.00 sularında kuleden izin alarak Denizli Çardak Havaalanı'na doğru yalnız olarak havalandı. Ancak uçağın motoru, 3 bin fit yükseklikte mekanik bir problemden dolayı Aydın semalarında durdu.

'HİÇ TELAŞ YAPMADIM'

Yere çakılmamak için gerekli tüm prosedürleri soğukkanlılıkla tamamlayan 39 yaşındaki Tülüoğlu, kule ile irtibat halinde uçağı Aydın Çıldır Havaalanı'na burnu dahi kanamadan indirdi. Olası bir facianın da önüne geçen genç pilot, o anları Yeni Asır'a anlattı. Hemen iniş planı yaptığını kaydeden Tülüoğlu, "Hiç telaş yapmadım. Bir kartal gibi süzülmeye başladım. Havaalanına kanat ucundan görebilecek kadar yakında olmam çok büyük şanstı" dedi.

'HEDEFİM AIRBUS 320 İLE UÇMAK'

Pilotluğun çocukluk hayali olduğunu, ailesinin yönlendirmesiyle mühendisliği tercih etmek zorunda kaldığını anlatan Tülüoğlu, "Zaten hayatımda hep adrenalin oldu. Daha önce paraşütle yamaçlardan atlıyordum. Zaten çocukluk hayalim pilot olmaktı. Şimdiki tek hedefim ise uçuş öğretmeni olmak ve Airbus 320 ile uçmak" dedi.