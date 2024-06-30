İşte İzmir’deki korkunç patlama anının görüntüleri

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki korkunç patlamaya ilişkin dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Torbalı ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Binada yaşanan patlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya paylaşımında, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.

Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

SON DURUMU VALİ ELBAN DUYURDU

Torbalı'daki patlamayla ilgili son durumu İzmir Valisi Süleyman Elban açıkladı. Hastanedeki ağır yaralılardan birisinin daha hayatını kaybettiğini belirten Vali Elban, yaralı sayısının da 57 olduğunu kaydetti.