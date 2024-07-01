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İzmir'de ciğerlerimiz yanmıştı! Menderes'teki orman yangınında 1 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde hafta sonu çıkan ve 150 hektar alanın küle döndüğü orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

AA
İzmir’de ciğerlerimiz yanmıştı! Menderes’teki orman yangınında 1 tutuklama

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Menderes ilçesi Karacadağ mevkisinde 29 Haziran'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir gün sonra kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Menderes'teki orman yangınının, bölgedeki bir hobi bahçesinde çıktığını ve ilgili kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İzmir'deki yangınlarda son durum! Ciğerlerimiz yanıyor

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