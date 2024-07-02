Torbalı’daki patlamaya ilişkin hasar tespit çalışmaları başladı

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği 63 kişinin de yaralandığı patlamanın yaşandığı yerde hasar tespit çalışmaları başladı. Patlamaya ilişkin lokanta sahibi kadın gözaltına alındı. Patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Hayatını kaybeden Birgül Sarılmaz (44) ile Evin Aslan (36) kardeşlerin babası İbrahim Savucu, acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi. Patlamanın şokunu üzerinden atamayan Orhan Çağur, eşi Ruken Çağur'un (31) yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "Eşim, ev hanımı iki çocuk annesiydi. Market alışverişine ve ayakkabı almaya gitmişti. Olay yerine yakın bir mesafede oturuyoruz. Olayı duyunca durumunu öğrenebilmek için birçok hastaneye gittik. Ancak acı haberi aldık. Cenazemizi Mardin'de toprağa vereceğiz" dedi. Yaşamını yitiren Havin Ergin'in (17) kuzeni olduğunu söyleyen Salih Ergin ise "Kuzenim Havin, Bir yakınının kız isteme merasimi için alışveriş yapmak amacıyla Torbalı'ya geldi. Kendisine ayakkabı bakıyormuş. Kuzenim, Menderes'te toprağa verilecek. Tesadüfen oradan geçerken patlama oluyor. Acımız, büyük çok üzgünüz" diye konuştu. Yaşamını yitiren Birgül Sarılmaz ile Evin Aslan kardeşlerin babası İbrahim Savucu da acılarının büyük olduğunu belirterek, "Bir facia yaşandı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Gereken hukuki süreçte, elimizden ne gelirse yapacağız" dedi