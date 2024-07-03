Karşıyaka’da çöpünü sokağa atana ceza yolda

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın her ay gerçekleştirdiği 'Muhtar Buluşmaları'nın üçüncüsü Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Buluşmaya katılan mahalle muhtarları; başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talep ve önerilerini iletti. Yapılan toplantılardan memnun olduklarını belirten muhtarlar, iletilen taleplerin hızlıca çözüme kavuştuğunu söyledi. Başkan Ünsal da, 'Hedef Tertemiz Karşıyaka' sloganıyla başlattıkları temizlik kampanyasının yürütülmesi konusunda muhtarların da etkin şekilde sorumluluk üstlenmesini istedi. Ünsal, "Çevre ve insan sağlığı açısından çöp sorununu bitirmeye kararlıyım" mesajını verdi.

FARKINDALIK ARTACAK

Temizlik kampanyası dahilinde belirlenen kuralların belediyenin web sitesi üzerinden yayınlandığını belirten Ünsal; açık hava reklam alanlarına, parklara ve çöp kutularının üzerine de temizlik kurallarını içeren kampanya görsellerinin asılacağını belirtti. Çöpünü çöp kutusu yerine dışarı atan vatandaşların tespit edilmesi halinde de Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

BELLİ NOKTALARA KAMERA KURULACAK

Başkan Ünsal, "Karşıyaka hepimizin. Bizim temizlemekle yükümlü olduğumuz kadar, vatandaşlarımızın da temiz tutma sorumluluğu var. Hedef Tertemiz Karşıyaka kampanyası dahilinde hazırladığımız kuralları web sitemizde ve tüm reklam mecralarımızda yayınlıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu kurallara uymalarını ve çöplerini yere değil, çöp kutularına atmalarını istiyoruz. Çöpünü yere atan vatandaşlarımız için cezai işlem uygulayacağız. Her sokağın çöp toplama vardiyaları ve saatleri hazır. Buna uymalıyız. İş yerlerinin de uygunsuz saatlerde çöp çıkarmasını engelleyeceğiz. Kronik olarak çöp sorunu olan birkaç pilot noktada kamera uygulamasını da hayata geçirdik ve olumlu sonuçlar aldık. Bu uygulamayı yaygınlaştırabiliriz. Unutmayın, çöpler çöp kutusunun içine atılır" dedi.