İzmir’de 2 yeni Ağır Ceza Mahkemesi faaliyete geçti

ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün bazı mahkemelerin yargı çevrelerinin belirlenmesine dair teklifleri Hakim ve Savcılar Genel Kurulu tarafından karara bağlandı. Alınan kararlara göre İzmir'in iki ilçesinde de yeni Ağır Ceza Mahkemeleri faaliyete geçmiş oldu. Çeşme ve Torbalı ilçeleri İzmir Ağır Ceza yargı alanından çıkarılarak İlçe Ağır Ceza Mahkemeleri'ne bağlandı. Ayrıca Çeşme'nin yargı alanı sınırlarına Karaburun ilçesi, Torbalı'nın da yargı alanı sınırlarına da Selçuk ilçesi eklendi. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın ise Hakim Emre Erdemir olduğu olduğu öğrenildi. Öte yandan Muğla ve Uşak, İzmir Bölge Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak yeni kurulan Denizli Bölge Mahkemesi yargı çevresine eklendi.