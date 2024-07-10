CHP’li Polat’ın kuzeni rüşvetten gözaltında

İzmir'de Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki çalışanlara ve bazı gümrük müşavirlerine yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 77 kişi gözaltına alındı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın gümrük müşavir yardımcısı olan amcasının oğlu Deniz Polat'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı. Rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürülürken, şüphelilerin banka hesaplarına ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, kuzeninin gözaltına alınması ile ilgili, "Kendime ait şirketin devrini yapmıştım. Emniyetten bilgi alacağım, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım" dedi.

CHP'li vekil emniyetten detaylı bilgi alıp daha sonra açıklama yapacağını belirtirken, şüphelilerin gümrük işlemlerinde para karşılığı bazı usulsüzler yaptıkları iddia edildi.

Deniz Polat gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki bazı çalışanların rüşvet alıp, görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde çalışanlar ile bazı gümrük müşavirliklerine şafak operasyonu düzenlendi.

Ev ve işyerlerine eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda aralarında gümrük memurları ve müşavirlerinde olduğu toplam 77 kişi gözaltına alındı. Aranan 1 şüpheli hakkında da yurtdışında olduğu gerekçesi ile yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler arasındaki kamu personeli, gümrük memuru, Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) personeli, özel gümrük müşavirliği firmalarında çalışanlar ile bazı şirketlerin ortak ve yöneticilerinin olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 8 ay önce gelen ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere mahkeme kararı ile el konuldu. Gözaltına alınan isimler arasında CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kuzeni Deniz Polat'ın da olduğu ortaya çıktı. Gümrük müşavir yardımcısı olan Polat'ın gözaltına alınması ile ilgili konuşan CHP'li vekil Mahir Polat, "Kendime ait olan şirketin devrini yapmıştım. Soruşturma ile ilgili sürece yeni hakim oldum. Emniyetten bilgi alacağım, detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım" dedi.

İddiaya göre; şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaşı gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygulamalar yaptıkları iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edileceği belirtildi